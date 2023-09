Das Erdbeben vom 6. Februar 2023 überrascht die meisten Menschen in Syrien im Schlaf. Menschen fliehen aus ihren Häusern oder werden unter Trümmern begraben – viele werden verletzt. Doch auch psychisch hat das Erdbeben Spuren hinterlassen. Die wenigen Krankenstationen in der Region sind komplett überlastet – nicht zuletzt der Bürgerkrieg seit 2011 hat jegliche Infrastruktur in der Region zermürbt. humedica hilft mit einem Feldkrankenhaus. Hier finden die Menschen medizinische Hilfe sowie Unterstützung, mit Traumata und psychischen Belastungen umzugehen.